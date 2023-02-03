Танк только вышел — был уничтожен: как ВСУ ударили по позиции врага в тылу

Февраль, 03 в 13:37

В районе Угледара Донецкой области воины Сил специальных операций Украины и 72 бригады уничтожили российскую технику и взяли в плен двух военнослужащих РФ.

По данным пресс-службы ССО, 155 бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ должна была выдвинуться в наступление танковым подразделением.

Указывается, что модернизированный российский танк Т-80 удалось уничтожить еще до того, как он вышел на огневую позицию. Во время боя в плен попали два члена танкового экипажа – контрактники, морские пехотинцы РФ.

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— Военнослужащие ССО предоставили пленным квалифицированную медицинскую помощь и вынесли их за линию фронта в расположение Сил обороны Украины. Совместная операция ССО Украины и 72-й ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении.

На видео, обнародованном ССО, пленные братья Чертенковы рассказывают, что стали жертвами пропаганды РФ и согласились пойти воевать в Украину. Они подтверждают, что российское командование не считает своих солдат за людей.

Вячеслав Чертенков говорит, что уверен в победе Украины в этой войне. По словам его брата, с начала года на Угледарском направлении погибла половина роты 155 бригады российских морпехов.

Видео сопровождается иллюстративными кадрами уничтожения российской техники на разных направлениях.

Пресс-служба ССО напоминает, что за все время полномасштабной войны Россия потеряла 3 213 танков.

Цена каждого танка составляет от $3 до $6 млн. Стоимость всех утраченных танков равнозначна строительству 803 новых средних школ, 1 230 роддомов или 1 170 онкологических центров.