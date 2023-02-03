Украина сохраняет стратегическую инициативу, а тактические достижения РФ даются ей дорогой ценой – разведка Канады
Канадская разведка считает, что Украина сохраняет стратегическую инициативу, а тактические достижения России даются ей дорогой ценой.
— Анализ разведывательного командования Вооруженных сил Канады доказывает, что, несмотря на заявления российских СМИ о некоторых тактических достижениях кремлевских захватчиков, российская армия сталкивается с серьезной нехваткой личного состава и техники, а ее “победы” достались им дорогой ценой, — отмечает Military Media Center.
Тактика РФ фронтальных атак “волна за волной” приносит малую эффективность и большие потери.
– Оборонные приготовления России свидетельствуют о ее беспокойстве относительно будущих украинских контрнаступлений, а Украина продолжает удерживать стратегическую инициативу в войне, – добавляют в сообщении.
К слову, потери России за 11 месяцев в 8 раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.