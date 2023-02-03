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Факты / Україна

Украина сохраняет стратегическую инициативу, а тактические достижения РФ даются ей дорогой ценой – разведка Канады

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Украина сохраняет стратегическую инициативу, а тактические достижения РФ даются ей дорогой ценой – разведка Канады
Фото: Генштаб ВСУ

Канадская разведка считает, что Украина сохраняет стратегическую инициативу, а тактические достижения России даются ей дорогой ценой.

— Анализ разведывательного командования Вооруженных сил Канады доказывает, что, несмотря на заявления российских СМИ о некоторых тактических достижениях кремлевских захватчиков, российская армия сталкивается с серьезной нехваткой личного состава и техники, а ее “победы” достались им дорогой ценой, — отмечает Military Media Center.

Тактика РФ фронтальных атак “волна за волной” приносит малую эффективность и большие потери.

– Оборонные приготовления России свидетельствуют о ее беспокойстве относительно будущих украинских контрнаступлений, а Украина продолжает удерживать стратегическую инициативу в войне, – добавляют в сообщении.

К слову, потери России за 11 месяцев в 8 раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.

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