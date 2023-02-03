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Факты / Україна

Потери РФ за 11 месяцев в 8 раз превысили американские за два десятилетия войны в Афганистане – NYT

Малиновская Ангелина, редактор ленты
російські військові РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.

Американское издание The New York Times отмечает, что такие потери за 11 месяцев в 8 раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.

По данным журналистов, наибольшие потери оккупантов сейчас в Бахмуте и Соледаре. В то же время количество погибших в войне не имеет значения для кремлевского диктатора Владимира Путина.

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— Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку, — сообщает издание.

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В статье также отмечается, что у армии России возникло “бесчисленное количество проблем со снабжением и с военной тактикой”. В частности, российским оккупантам не хватает артиллерии и боеприпасов.

– Москва всегда бросала в бой людей, которых считает расходным материалом, в частности во время Второй мировой войны, – пишет издание.

Фото: ГУР Минобороны Украины

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