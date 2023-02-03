Февраль, 03 в 17:05

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному блогеру.

По данным следствия, он систематически создает пропагандистские материалы по военной тематике для проекта WarGonzo на YouTube и в пророссийском Telegram-канале.

В видеоматериалах и других обращениях он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, оккупацию территорий нашего государства, а также осуществляет глорификацию военнослужащих РФ, распространяет фейки и дезинформацию.

Сейчас смотрят — Подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине. Он неоднократно незаконно въезжал на временно оккупированные территории Украины, проводил “рабочие встречи” и брал интервью у так называемых председателей псевдореспублик ЛНР/ДНР и других представителей самопровозглашенной власти, — сообщили в Офисе генпрокурора. В сети есть материалы о получении подозреваемым государственных наград на самом высоком политико-военном уровне РФ, в том числе лично от президента РФ. В Офисе генпрокурора не раскрывают имя блогера, однако, по данным СМИ, речь идет о Семене Пегове. Мужчине заочно уведомлено о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Читайте Генпрокуратура сообщила подозрение владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину

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