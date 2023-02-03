Февраль, 03 в 1:49

Украина присоединится к ключевым программам Европейского Союза.

Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в Киеве.

— Мы включаем Украину в ряд ключевых программ ЕС. Украина присоединяется сейчас или позже в этом году к программе единого рынка, мы только что подписали это, программе в сфере юстиции, гражданской. Очень скоро вы сможете податься на финансирование различных типов проектов. Это означает больше поддержки для малого бизнеса в рамках единого рынка в Украине. Они смогут присоединиться к европейским бизнес-сетям и получат доступ к новым рынкам, — заявила она.

По ее словам, украинские юристы смогут принимать участие в различных проектах, а специалисты из Евросоюза и Украины смогут выстраивать долгосрочное партнерство.

Сейчас смотрят Урсула фон дер Ляйен добавила, что к середине 2023 года Евросоюз откроет в Киеве Офис программы Горизонт Европа (Horizon Europe), который будет продвигать возможности финансирования ЕС и предлагать техническую поддержку украинским исследователям и новаторам. Глава Еврокомиссии заявила, что между Киевом и Брюсселем был согласован план действий для доступа Украины к внутреннему рынку Евросоюза, который составляет 15 пунктов. — В прошлом году мы отменили все пошлины ЕС на экспорт украинских товаров. Это был огромный успех, который позволил сохранить нашу торговлю очень стабильной. На самом деле, торговля выросла на 16%. Сегодня я могу объявить, что мы предложили продлить эти снятия ограничений и барьеров еще на один год, чтобы украинские товары имели доступ к внутреннему рынку также в 2023 году, — сказала она. Фон дер Ляйен коснулась и темы бесплатного роуминга, который был продлен еще на шесть месяцев между операторами Евросоюза и Украины. Напомним, глава Еврокомиссии прибыла в Киев 2 февраля, накануне саммита Украина-ЕС. На протяжении четверга в украинской столице прошло несколько встреч Урсулы фон дер Ляйен с представителями украинского правительства, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Читайте Украина подписала соглашение с ЕС об участии в программе Единый рынок Источник: Ursula von der Leyen

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