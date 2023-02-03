Остается мишенью: Кличко не исключает нового наступления войск РФ на Киев
Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что Кремль может снова отправить российские войска в наземное наступление на столицу Украины.
Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.
– Киев был и остается мишенью. Мы всегда должны исходить из того, что Путин может снова атаковать нас наземными войсками, — подчеркнул Кличко.
В связи с этим он призвал западных союзников предоставить необходимое вооружение, в том числе современные истребители.
– Нам нужны истребители, наши военные очень четко говорят об этом. Мы должны иметь возможность защищаться! – заявил мэр Киева.
Он также раскритиковал медленные темпы поставок Украине западных танков. Кличко отметил, что Украина нуждается в этом вооружении, а пока ожидает его, то ежедневно “расплачивается жизнями граждан”.
Мэр Киева показал журналистам последствия жестоких ракетных атак РФ на Киев, в том числе огромный кратер от удара российской ракеты Кинжал. Он рассказал, что враг пытается оставить киевлян без света и воды.
Russlands Taktik der verbrannten Erde — Klitschko zeigt den Mega-Krater von Kiew https://t.co/ij2Drcn91F
— BILD (@BILD) February 2, 2023
Кличко также отверг призывы к переговорам между Украиной и РФ.
– Путин хочет разрушить наше существование, как нам с ним вести переговоры? Нам необходимо оружие, чтобы Украина выиграла войну! – отметил он.
Как известно, в последнее время раздаются предупреждения, что Кремль готовит новое наступление на территорию Украины. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин приказал захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта 2023 года, поэтому в феврале-марте могут активизироваться бои на фронте.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина готовится к масштабной эскалации со стороны РФ. Возможно, она состоится в ближайшие две-три недели.
А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что Кремль планирует новое наступление на Украину по двум или трем направлениям, чтобы окружить наше государство.