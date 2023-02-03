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Факты / Україна

Остается мишенью: Кличко не исключает нового наступления войск РФ на Киев

Юлия Соколова, редактор ленты
Київ
Фото: Depositphotos

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что Кремль может снова отправить российские войска в наземное наступление на столицу Украины.

Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

– Киев был и остается мишенью. Мы всегда должны исходить из того, что Путин может снова атаковать нас наземными войсками, — подчеркнул Кличко.

В связи с этим он призвал западных союзников предоставить необходимое вооружение, в том числе современные истребители.

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– Нам нужны истребители, наши военные очень четко говорят об этом. Мы должны иметь возможность защищаться! – заявил мэр Киева.

Он также раскритиковал медленные темпы поставок Украине западных танков. Кличко отметил, что Украина нуждается в этом вооружении, а пока ожидает его, то ежедневно “расплачивается жизнями граждан”.

Мэр Киева показал журналистам последствия жестоких ракетных атак РФ на Киев, в том числе огромный кратер от удара российской ракеты Кинжал. Он рассказал, что враг пытается оставить киевлян без света и воды.

Кличко также отверг призывы к переговорам между Украиной и РФ.

– Путин хочет разрушить наше существование, как нам с ним вести переговоры? Нам необходимо оружие, чтобы Украина выиграла войну! – отметил он.

Как известно, в последнее время раздаются предупреждения, что Кремль готовит новое наступление на территорию Украины. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин приказал захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта 2023 года, поэтому в феврале-марте могут активизироваться бои на фронте.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина готовится к масштабной эскалации со стороны РФ. Возможно, она состоится в ближайшие две-три недели.

А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что Кремль планирует новое наступление на Украину по двум или трем направлениям, чтобы окружить наше государство.

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Источник: Bild
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