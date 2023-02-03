Февраль, 03 в 19:06

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что Кремль может снова отправить российские войска в наземное наступление на столицу Украины.

Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

– Киев был и остается мишенью. Мы всегда должны исходить из того, что Путин может снова атаковать нас наземными войсками, — подчеркнул Кличко.

В связи с этим он призвал западных союзников предоставить необходимое вооружение, в том числе современные истребители.

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