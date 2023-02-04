Это и есть “русский мир”: Подоляк обрисовал Европе ее будущее в случае победы РФ в войне
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Россия продолжит спонсировать терроризм и сделает всплески сепаратизма нормой, если победит в войне с Украиной.
Таким образом он обрисовал будущее, которое может ожидать Европу, если Москва достигнет своих целей.
– Россия не остановится, если не проиграет. Она продолжит инвестировать в терроризм в Европе. Будет вмешиваться в национальные выборы, убивать политических оппонентов, а вспышки сепаратизма станут нормой, – сообщил он на своей странице в Twitter.
По его словам, РФ станет еще более дерзкой в своих противоправных действиях, чем сейчас.
– В таком мире вы хотите жить? Потому что это и есть “русский мир”, – отметил Подоляк.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что не пойдет на переговоры с действующим российским руководством, поэтому Украина будет добиваться полной военной победы.
Накануне замглавы МИД Польши заявил, что худший результат войны – это ситуация, при которой РФ разрешат “сохранить лицо”, что не только вдохновит Кремль на новые “начинания”, но и спровоцирует других агрессоров на новые войны.
На Западе тем временем раздаются заявления о том, что РФ может не отказаться от своего желания захватить и уничтожить Украину даже в том случае, если она проиграет в текущей войне.