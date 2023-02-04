Это и есть “русский мир”: Подоляк обрисовал Европе ее будущее в случае победы РФ в войне

Февраль, 04 в 14:47

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Россия продолжит спонсировать терроризм и сделает всплески сепаратизма нормой, если победит в войне с Украиной.

Таким образом он обрисовал будущее, которое может ожидать Европу, если Москва достигнет своих целей.

– Россия не остановится, если не проиграет. Она продолжит инвестировать в терроризм в Европе. Будет вмешиваться в национальные выборы, убивать политических оппонентов, а вспышки сепаратизма станут нормой, – сообщил он на своей странице в Twitter.

По его словам, РФ станет еще более дерзкой в своих противоправных действиях, чем сейчас.

Сейчас смотрят – В таком мире вы хотите жить? Потому что это и есть “русский мир”, – отметил Подоляк. Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что не пойдет на переговоры с действующим российским руководством, поэтому Украина будет добиваться полной военной победы. Накануне замглавы МИД Польши заявил, что худший результат войны – это ситуация, при которой РФ разрешат “сохранить лицо”, что не только вдохновит Кремль на новые “начинания”, но и спровоцирует других агрессоров на новые войны. На Западе тем временем раздаются заявления о том, что РФ может не отказаться от своего желания захватить и уничтожить Украину даже в том случае, если она проиграет в текущей войне. Читайте План “большого наступления” Путина обречен на провал, как и предыдущие — Подоляк

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