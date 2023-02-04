Февраль, 04 в 20:19

Ситуация на фронте становится жестче, очень тяжелыми является Лиманское направление, а также обстановка в Бахмуте и Угледаре.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 4 февраля.

Владимир Зеленский сообщил, что за 346 дней российско-украинской войны ему часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая и становится жестче.

Сейчас смотрят — Сейчас снова такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень трудно в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях. Но сейчас, как и каждый день из этих 346, стойкость наших воинов решает все. Наша стойкость, — сказал он. Он добавил, что не какие-то попытки и планы России демонстрируют ситуацию на поле боя, а храбрость и решительность украинских бойцов, а также результативность и скорость всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши силы обороны. Зеленский заявил, что разговаривал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. — Очень важный разговор. Очень весомые вещи мы с ним готовим. Поблагодарил премьер-министра, всех британцев за помощь нашему государству. Сейчас в Британии наши ребята уже начали учиться на танках Challenger. Это хорошая машина. И будет серьезная вещь на поле боя, — сказал он. Президент добавил, что лидеры отдельно затронули вопрос угрозы международному олимпийскому движению, которая возникла “из-за слабости международной спортивной бюрократии”. — Из-за тех, кто пытается фактически позволить России пропагандистское использование спорта. Я рад, что в мире слышат нашу позицию о том, что олимпийские принципы должны быть однозначно защищены от государства-террориста, — сказал он. Президент сообщил, что сегодня подписал соответствующие документы, чтобы сделать “очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора”. — Есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг во исполнение санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов, — сказал он. Он сообщил, что сегодня в Украине есть хорошая новость о возвращении 116 украинцев из российского плена. — Из них 114 — рядовые и сержанты, двое — офицеры. Воины нашей армии, Национальной гвардии, теробороны, ВМС, пограничники, ГСЧС. Мы неизменно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые удерживаются в российской неволе. И я счастлив — каждый раз, когда это удается, — сказал Зеленский. Владимир Зеленский добавил, что с 24 февраля в Украину удалось вернуть уже 1762 украинцев и украинок из российского плена. Президент поблагодарил представителей украинской власти, которые были привлечены к проведению обмена. Читайте Британия работает над тем, чтобы помощь Украине как можно быстрее попала на фронт — Сунак

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