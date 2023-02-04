Российский враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, терпит большие потери.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

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Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Вольная Слобода – Сумской и Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Терны и Торское Донецкой области и Макеевка, Краснопоповка и Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении под огонь попали Спорное, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковьевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы 24 населенных пунктов, в частности, Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области и Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.

Полномасштабная война в Украине длится уже 346-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб