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Факты / Україна

На Киевщине обнаружили 1 369 тел убитых россиянами жителей, 197 до сих пор не идентифицированы – полиция

Валентина Летяк, редактор ленты
могили
Фото: Depositphotos

После деоккупации Киевской области правоохранители уже обнаружили 1 369 тел убитых российскими военными мирных жителей.

Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в эфире испанского радио RNE.

По его словам, после деоккупации региона тела 197 погибших до сих пор не удалось идентифицировать, еще 300 человек считаются пропавшими без вести.

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— Правоохранители Киевщины открыли более 10 тыс. уголовных производств по факту совершения преступлений российскими военными на территории области. Большинство переданы на рассмотрение следователям СБУ, но Национальная полиция продолжает помогать с первичной фиксацией, осмотром и назначением соответствующих экспертиз, — уточнил Небытов.

Также, как отметил глава полиции Киевской области, вручено уже более 50 подозрений военным ВС РФ за убийства и пытки мирных жителей.

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В целом жертвами военной агрессии РФ стали не менее 7 516 мирных украинцев, из которых 459 — дети.

Только Национальная полиция открыла более 60 тыс. уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими РФ.

Источник: Андрій Нєбитов

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