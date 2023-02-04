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Факты / Україна

Попытка РФ интегрировать оккупированные территории вряд ли повлияет на ход войны – разведка Британии

Юлия Соколова, редактор ленты
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Россия предприняла попытку интегрировать временно оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ. Однако вряд ли такой шаг агрессора незамедлительно повлияет на ход военных действий.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Так, российские военные объявили о включении захваченных территорий Украины в состав Южного военного округа РФ. 3 февраля российские пропагандистские СМИ распространили информацию, что террористические формирования “ДНР/ЛНР”, а также Запорожская и Херсонская области “переходят под трехзвездное командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону”.

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В разведке напомнили, что еще в январе министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российская военная экспансия будет включать в себя создание “самодостаточных группировок войск” в Украине.

Согласно оценке британской разведки, российские военные, вероятно, хотят интегрировать недавно оккупированные территории Украины “в долгосрочную стратегическую позицию”.

– Однако вряд ли это повлияет на кампанию. Россия сейчас разворачивает силы со всех военных округов РФ, которыми командует специальный развернутый штаб, — отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, Кремль требует от военного командования РФ до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей.

Поэтому в феврале-марте бои на фронте могут значительно активизироваться.

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