Сейчас смотрят

В разведке напомнили, что еще в январе министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российская военная экспансия будет включать в себя создание “самодостаточных группировок войск” в Украине.

Согласно оценке британской разведки, российские военные, вероятно, хотят интегрировать недавно оккупированные территории Украины “в долгосрочную стратегическую позицию”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 4 February 2023

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/D1lp6byKW9

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/uDVxOU8WiG

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 4, 2023