Попытка РФ интегрировать оккупированные территории вряд ли повлияет на ход войны – разведка Британии
Россия предприняла попытку интегрировать временно оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ. Однако вряд ли такой шаг агрессора незамедлительно повлияет на ход военных действий.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Так, российские военные объявили о включении захваченных территорий Украины в состав Южного военного округа РФ. 3 февраля российские пропагандистские СМИ распространили информацию, что террористические формирования “ДНР/ЛНР”, а также Запорожская и Херсонская области “переходят под трехзвездное командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону”.
В разведке напомнили, что еще в январе министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российская военная экспансия будет включать в себя создание “самодостаточных группировок войск” в Украине.
Согласно оценке британской разведки, российские военные, вероятно, хотят интегрировать недавно оккупированные территории Украины “в долгосрочную стратегическую позицию”.
– Однако вряд ли это повлияет на кампанию. Россия сейчас разворачивает силы со всех военных округов РФ, которыми командует специальный развернутый штаб, — отмечается в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 4 February 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/uDVxOU8WiG
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 4, 2023
По данным украинской разведки, Кремль требует от военного командования РФ до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей.
Поэтому в феврале-марте бои на фронте могут значительно активизироваться.