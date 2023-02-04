Украина расторгла соглашение об исследовании космоса с Россией

Февраль, 04 в 17:40

На субботнем заседании Кабинет Министров принял решение о прекращении действия соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного в 1996 году.

Об этом постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук написал на своем канале в Telegram.

– Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях от 27 августа 1996 г., и протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях от 26 ноября 2010 года, – сообщил Тарас Мельничук.

Он отмечает, что когда-то это соглашение было основополагающим документом, регулировавшим двустороннее сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.