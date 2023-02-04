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Факты / Україна

Потери РФ в войне уже превысили 130 тыс. личного состава – Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ в войне уже превысили 130 тыс. личного состава – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 3 февраля, Вооруженные силы Украины ликвидировали более 700 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Таким образом, общее количество ликвидированного личного состава врага превысило 130 тыс.

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Другие потери РФ в войне на 4.02.2023:

  • личного состава – около 130 590 (+720) человек,
  • танков ‒ 3 218 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6 394 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2 220 (+5) ед,
  • РСЗО – 460 ед,
  • средств ПВО ‒ 225 (+3) ед,
  • самолетов – 294 ед,
  • вертолетов – 284 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 956 (+4) ед,
  • крылатых ракет ‒ 796 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 081 (+13) ед,
  • специальной техники – 203 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 346-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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