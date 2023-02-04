Февраль, 04 в 9:11

За прошедшие сутки, 3 февраля, Вооруженные силы Украины ликвидировали более 700 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Таким образом, общее количество ликвидированного личного состава врага превысило 130 тыс.

Сейчас смотрят

Другие потери РФ в войне на 4.02.2023:

личного состава – около 130 590 (+720) человек,

танков ‒ 3 218 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6 394 (+6) ед,

артиллерийских систем – 2 220 (+5) ед,

РСЗО – 460 ед,

средств ПВО ‒ 225 (+3) ед,

самолетов – 294 ед,

вертолетов – 284 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 956 (+4) ед,

крылатых ракет ‒ 796 ед,

кораблей /катеров ‒ 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5 081 (+13) ед,

специальной техники – 203 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 346-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.