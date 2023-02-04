Потери РФ в войне уже превысили 130 тыс. личного состава – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки, 3 февраля, Вооруженные силы Украины ликвидировали более 700 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Таким образом, общее количество ликвидированного личного состава врага превысило 130 тыс.
Сейчас смотрят
Другие потери РФ в войне на 4.02.2023:
- личного состава – около 130 590 (+720) человек,
- танков ‒ 3 218 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6 394 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2 220 (+5) ед,
- РСЗО – 460 ед,
- средств ПВО ‒ 225 (+3) ед,
- самолетов – 294 ед,
- вертолетов – 284 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 956 (+4) ед,
- крылатых ракет ‒ 796 ед,
- кораблей /катеров ‒ 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 081 (+13) ед,
- специальной техники – 203 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 346-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.