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Факты / Україна

Из Канады в Украину вылетел первый танк Leopard 2

Илья Нежигай, редактор ленты
Из Канады в Украину вылетел первый танк Leopard 2

Из Канады в Украину вылетел авиапогрузчик с первым танком Leopard 2.

Об этом на своей странице в Twitter написала глава Минобороны Канады Анита Ананд.

— Сегодня из Галифакса вылетел самолет Военно-воздушных сил Канады с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет в Украину, — написала она.

Глава канадского оборонного ведомства добавила, что поддержка народа Украины продолжится, и Канада будет и дальше снабжать Вооруженные силы Украины техникой, необходимой для победы.

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Из Канады в Украину вылетел первый танк Leopard 2 / 3 фотографии

Чуть позже глава Минобороны Канады также опубликовала видео с загрузкой танка.

— На помощь Украине едут боевые танки. Первый канадский Leopard 2 уже в пути. Поддержка Украины со стороны Канады является непоколебимой, — написала она.

В украинском Минобороны также подтвердили, что танки уже на пути в Украину и напомнили, что Канада обязалась передать четыре своих танка из запасов своих Вооруженных сил.

Напомним, правительство Канады решило передать Украине четыре немецких танка Leopard 2.

К танковому парку Канады относятся 112 танков, 82 из которых — предназначены для ведения боевых действий, писало издание Global news.

Во время объявления передачи Украине танков в конце января Анита Ананд не комментировала, будет ли Канада дополнительно передавать танки Leopard в будущем.

Добавим, что 4 февраля Португалия официально подтвердила, что предоставит Украине танки Leopard 2, но в португальском правительстве не уточнили количество.

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Источник: Anita Anand

Фото: Anita Anand

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