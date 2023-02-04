Из Канады в Украину вылетел авиапогрузчик с первым танком Leopard 2.

Об этом на своей странице в Twitter написала глава Минобороны Канады Анита Ананд.

— Сегодня из Галифакса вылетел самолет Военно-воздушных сил Канады с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет в Украину, — написала она.

Глава канадского оборонного ведомства добавила, что поддержка народа Украины продолжится, и Канада будет и дальше снабжать Вооруженные силы Украины техникой, необходимой для победы.

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Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine. Canada stands with the people of Ukraine – and we’ll continue to provide Ukraine’s Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6 — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023

Из Канады в Украину вылетел первый танк Leopard 2 / 3 фотографии

Чуть позже глава Минобороны Канады также опубликовала видео с загрузкой танка.

— На помощь Украине едут боевые танки. Первый канадский Leopard 2 уже в пути. Поддержка Украины со стороны Канады является непоколебимой, — написала она.

Battle tanks are on their way to help Ukraine. The first Canadian Leopard 2 is en route. Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023

В украинском Минобороны также подтвердили, что танки уже на пути в Украину и напомнили, что Канада обязалась передать четыре своих танка из запасов своих Вооруженных сил.

Напомним, правительство Канады решило передать Украине четыре немецких танка Leopard 2.

К танковому парку Канады относятся 112 танков, 82 из которых — предназначены для ведения боевых действий, писало издание Global news.

Во время объявления передачи Украине танков в конце января Анита Ананд не комментировала, будет ли Канада дополнительно передавать танки Leopard в будущем.

Добавим, что 4 февраля Португалия официально подтвердила, что предоставит Украине танки Leopard 2, но в португальском правительстве не уточнили количество.

Источник: Anita Anand

Фото: Anita Anand