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Факты / Україна

В Донецкой области пограничники сбили БПЛА, корректировавший огонь артиллеристов РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
В Донецкой области пограничники сбили БПЛА, корректировавший огонь артиллеристов РФ
Фото: Госпогранслужба

В воскресенье, 5 февраля, в Донецкой области украинские пограничники подбили беспилотник оккупантов-артиллеристов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, вражеский БПЛА осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии захватчиков по нашим силам.

— Сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия дрон оккупантов приземлили. С утратой возможностей аэроразведки точность вражеских обстрелов снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось, — говорится в сообщении.

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За сутки украинские защитники уничтожили 700 оккупантов и более 30 единиц вражеской техники.

Ориентировочные потери противника с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину составляют 131 290 убитыми.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 347-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Госпогранслужба
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