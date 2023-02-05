В Донецкой области пограничники сбили БПЛА, корректировавший огонь артиллеристов РФ
В воскресенье, 5 февраля, в Донецкой области украинские пограничники подбили беспилотник оккупантов-артиллеристов.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, вражеский БПЛА осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии захватчиков по нашим силам.
— Сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия дрон оккупантов приземлили. С утратой возможностей аэроразведки точность вражеских обстрелов снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось, — говорится в сообщении.
За сутки украинские защитники уничтожили 700 оккупантов и более 30 единиц вражеской техники.
Ориентировочные потери противника с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину составляют 131 290 убитыми.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 347-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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