Февраль, 05 в 11:12

В воскресенье, 5 февраля, в Донецкой области украинские пограничники подбили беспилотник оккупантов-артиллеристов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, вражеский БПЛА осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии захватчиков по нашим силам.

— Сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия дрон оккупантов приземлили. С утратой возможностей аэроразведки точность вражеских обстрелов снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось, — говорится в сообщении.

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