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Факты / Україна

Весной Украина получит системы ПВО SAMP-T, зенитчики уже поехали на учения

Бедрак Виктория, редактор ленты
Весной Украина получит системы ПВО SAMP-T, зенитчики уже поехали на учения

Украинские военные уже отправились за границу осваивать системы ПВО SAMP-T.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

– Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути, – сказал он.

Генерал-лейтенант также поблагодарил правительства Франции и Италии за принятое решение о передаче систем ПВО для защиты от ракетного террора РФ.

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– Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba, – добавил он.

Ранее Франция и Италия договорились о передаче Украине комплексов противовоздушной обороны SAMP-T. Это первая европейская противоракетная система дальнего действия, разработанная этими странами. Она позволит защищаться от атак беспилотников, ракет и российских самолетов, покрывая значительную часть украинской территории.

Фото: Oleksii Reznikov

Источник: Воздушные силы

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