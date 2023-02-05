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Факты / Україна

Резников может покинуть Минобороны, на его место рассматривают Буданова – нардеп

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

По его словам, его место может занять руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.

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— Минобороны может сменить руководителя. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР. Мне кажется, он эффективен на своей должности сейчас, но как есть, — написал нардеп.

Железняк добавил, что Павел Рябикин покинет Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а туда перейдет Алексей Резников.

В то же время британский журналист газеты The Guardian Дэниел Саббаг пишет, что украинские источники в обороне утверждают, что Алексей Резников не уходит в отставку. Он отметил, что сегодня в Киеве ожидается пресс-конференция.

3 февраля СБУ сообщила, что разоблачила должностных лиц одного из департаментов Минобороны, которые организовали масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на продукты для Вооруженных сил.

Также Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-директора департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого, которого подозревают в закупке почти 3 тыс. некачественных бронежилетов.

Источники: Ярослав Железняк, Дэниел Саббаг

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