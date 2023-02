Резников может покинуть Минобороны, на его место рассматривают Буданова – нардеп

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

По его словам, его место может занять руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.

Железняк добавил, что Павел Рябикин покинет Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а туда перейдет Алексей Резников.

В то же время британский журналист газеты The Guardian Дэниел Саббаг пишет, что украинские источники в обороне утверждают, что Алексей Резников не уходит в отставку. Он отметил, что сегодня в Киеве ожидается пресс-конференция.

Ukrainian defence sources saying Oleksii Reznikov is not resigning despite swirl of speculation. Press conference due in Kyiv at 3pm

— Dan Sabbagh (@dansabbagh) February 5, 2023