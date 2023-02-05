Потребление растет из-за морозов, лимиты доведены до всех областей — Укрэнерго

В воскресенье, 5 февраля, в Украине постепенно растет потребление электроэнергии из-за усиления морозов.

Как сообщили в НЭК Укрэнерго, более стремительный рост ожидается завтра с началом рабочей недели.

– После ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях. Одновременно один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран, — говорится в сообщении.

Дефицит мощности несколько снизился благодаря увеличению производства, однако сохраняется на существенном уровне.

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— Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения, – объяснили в Укрэнерго.

Лимиты потребления доведены до всех областей. Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской областей, только на период с 16:00 до 20:00.

— В результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК Укрэнерго в Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения. Вместе с Одесской областной военной администрацией и облэнерго специалисты Укрэнерго разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов, — говорится в сообщении.