Февраль, 05 в 12:49

В Украине существует секретный батальон Братство, который выполняет задачи за линией фронта и на территории России.

Об этом пишет издание Guardian, журналист которого пообщался с тремя участниками добровольческой группы.

Работа бойцов варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории РФ.

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– Нам очень легко пересекать российскую границу, – с улыбкой рассказал один из участников батальона.

Добровольцы Братства технически независимы от армии Украины, но действуют бок о бок с официальными силами.

Их работа должна оставаться секретной прежде всего из-за “нервности” Запада при мысли о том, что Украина может нанести удар по территории России.

Один из добровольцев группы Тарас две недели назад вернулся после операции, которую назвал простой.

– Нашей группе нужно было привезти на территорию России определенное количество взрывчатки и оставить ее в определенном месте. Я не знаю, для чего и кому предназначалась эта взрывчатка. Но я точно знаю, что некоторые люди в России готовы помочь украинцам, – рассказал боец.

Шесть недель назад Братство завершило одну из своих самых успешных операций по уничтожению российского вертолета.

— Мы доказали, что можем зайти на территорию России и показать россиянам, что украинцы могут действовать. После того, как россияне узнают, что на их территории работают диверсанты, им нужно перекинуть много солдат, чтобы найти этих диверсантов. Это очень деморализует врага и нервирует российское командование, – говорит один из участников Братства.

Бойцы также рассказали, что получили задачу “захватить или убить одного из высокопоставленных офицеров ФСБ”.

– Он работал недалеко от границы с Украиной, но на территории России. У нас был маршрут автомобиля этого российского офицера, и мы решили устроить засаду, – рассказал Владислав.

Однако машина российского офицера так и не прибыла, поэтому миссию пришлось отложить.

Бойцам нужно было выйти из засады, но они столкнулись с проблемой прорваться в Украину мимо российских войск, собранных на границе.

— Мы наткнулись на российских пограничников. Мы были четыре на четыре. Мы убили троих россиян и одного легко ранили. Мы его захватили, вывезли на территорию Украины и передали украинским военным, – рассказал участник группы.

Участники Братства отметили, что их операции “фактически вдвое безопаснее тех, которые проводят украинские Вооруженные силы”.

– Когда мы планируем наши операции, об этом мало кто знает. Информация об операции может попасть к врагу. Кажется, это очень опасная работа, но мы очень серьезно к ней готовимся, — отметили украинские бойцы.