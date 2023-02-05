Западное оружие не будет использовано для атак территории РФ, есть консенсус с Украиной — Шольц

Февраль, 05 в 9:38

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что оружие Запада не будет использоваться для атак по российской территории.

Об этом он сказал в интервью Bild.

На вопрос, есть ли договоренности с Зеленским о том, что оружие Запада будут использовать только на территории Украины и не будут атаковать им Россию, Шольц ответил: “В этом отношении есть консенсус”.

Сейчас смотрят Канцлер также отреагировал на слова российского диктатора Владимира Путина о том, что “германские танки снова угрожают РФ”. – Его слова являются частью серии абсурдных исторических сравнений, которые он использует для оправдания своего нападения на Украину. Но эта война не может быть оправдана ничем. Россия ведет беспощадную войну против Украины, – сказал Шольц. По его словам, Германия с союзниками предоставляет Украине боевые танки для защиты. Берлин “тщательно взвешивал каждую партию оружия, тесно согласовывая ее с союзниками, прежде всего с Америкой”. 25 января правительство Германии приняло решение отправить ВСУ основные боевые танки Leopard 2. Читайте Резников рассказал, как быстро украинские экипажи освоят танки Leopard

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