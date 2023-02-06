24 украинца, проживающих в районе эпицентра землетрясения в Турции, не выходят на связь – МИД

Февраль, 06 в 16:15

В Министерство иностранных дел поступило 24 сообщения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия в Турции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Дмитрий Кулеба взял ситуацию под свой контроль. В посольстве Украины был создан оперативный штаб, в который были привлечены сотрудники консульств в Стамбуле и Анталии.

Сейчас смотрят – Дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Места нахождения наших граждан выясняются, – говорится в сообщении. После получения обновленной информации дипломаты будут немедленно информировать родных. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения пока не поступала. Если ваши родственники находятся в Турции в районах, где произошло землетрясение, и не выходят на связь, вы можете обратиться на горячую линию посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98. Действует также горячая линия МИДа Украины: +380 44 238 15 88. Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова отправить спасателей, чтобы помочь Турции преодолеть последствия землетрясения. Напомним, утром, 6 февраля, в южной части Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. По заявлениям официальных лиц Турции и Сирии, по состоянию на 14.00 количество погибших превысило 1 500 человек, но, вероятно, жертв будет больше. Источник: Олег Николенко

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