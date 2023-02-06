Февраль, 06 в 18:07

В Департаменте социального обеспечения Министерства обороны Украины объяснили, кому из военных отменили начисление дополнительного денежного вознаграждения.

Так, выплата в размере 30 тыс. грн будет производиться военнослужащим в случае выполнения ими боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям) в составе действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач).

Вознаграждение не предусмотрено курсантам высших военных учебных заведений за время тренировочных полетов на самолетах тактической авиации, а также за период обучения военнослужащих в учебном центре с целью овладения иностранной техникой.

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