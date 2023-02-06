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Факты / Україна

Кому будут выплачивать 30 тыс. грн: объяснение Департамента социального обеспечения

Валентина Чорна, редактор ленты
гроші
Фото: Depositphotos

В Департаменте социального обеспечения Министерства обороны Украины объяснили, кому из военных отменили начисление дополнительного денежного вознаграждения.

Так, выплата в размере 30 тыс. грн будет производиться военнослужащим в случае выполнения ими боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям) в составе действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач).

Вознаграждение не предусмотрено курсантам высших военных учебных заведений за время тренировочных полетов на самолетах тактической авиации, а также за период обучения военнослужащих в учебном центре с целью овладения иностранной техникой.

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Напомним, что с 1 февраля в Украине изменили порядок начисления денежного довольствия военным.

Кто из украинских защитников продолжит получать 100 тыс. грн ежемесячно – читайте в материале Фактов ICTV.

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