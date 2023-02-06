Февраль, 06 в 20:59

Министерство юстиции и министерство иностранных дел США совместно с украинскими коллегами работают над механизмом передачи Украине конфискованных средств российского олигарха Константина Малофеева.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

– Это историческое решение. Оно стало возможным благодаря двухпалатной поддержке в американском парламенте. Это означает, что Запад серьезно настроен на борьбу с российскими элитами, – сказал он.

Костин напомнил, что в декабре 2022 года были приняты поправки в бюджет США, и передача этих средств демонстрирует законодательство в действии.

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По словам генпрокурора, украинская сторона активно сотрудничает с американскими коллегами. Детали будут известны в ближайшие дни.

— Продолжение следует. Это постоянная работа. И наши команды практически в ежедневной работе. Когда будет готова информация о том, кто следующий – мы обязательно об этом сообщим и, надеюсь, также будем это делать совместно с генеральным прокурором США, — подытожил он.

Напомним, что Константин Малофеев попал под американские санкции еще в 2014 году. Однако олигарх всячески уклонялся от них, поэтому в апреле 2022 года в США конфисковали его активы. В июне средства Малофеева на банковском счету в США арестовали.

В конце декабря Конгресс США принял поправку о финансировании федерального правительства, предусматривающую право Минюста передавать Госдепу конфискованные активы, которые затем пойдут на помощь Украине.