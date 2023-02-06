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Факты / Україна

Минус 870 оккупантов и 11 танков: потери РФ за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
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Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 132 160 своих военных. Из них 870 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 06.02.23:

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  • танков ‒ 3231 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6415 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2231 (+5) ед,
  • РСЗО – 461 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 227 (+0) ед,
  • самолетов – 294 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5104 (+13) ед,
  • специальной техники – 203 (+0).

Ранее в Генштабе сообщили, что РФ продолжает атаковать Бахмут, однако там нет никакого понимания между боевиками Вагнера и регулярными войсками.

Источник: Генштаб ВСУ
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