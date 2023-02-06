Минус 870 оккупантов и 11 танков: потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 132 160 своих военных. Из них 870 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 06.02.23:
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- танков ‒ 3231 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6415 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2231 (+5) ед,
- РСЗО – 461 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 227 (+0) ед,
- самолетов – 294 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
- крылатых ракет ‒ 796 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5104 (+13) ед,
- специальной техники – 203 (+0).
Ранее в Генштабе сообщили, что РФ продолжает атаковать Бахмут, однако там нет никакого понимания между боевиками Вагнера и регулярными войсками.
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