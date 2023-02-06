Минус 870 оккупантов и 11 танков: потери РФ за сутки

Февраль, 06 в 8:24

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 132 160 своих военных. Из них 870 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 06.02.23:

Сейчас смотрят танков ‒ 3231 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6415 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2231 (+5) ед,

РСЗО – 461 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 227 (+0) ед,

самолетов – 294 (+0) ед,

вертолетов – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),

крылатых ракет ‒ 796 (+0),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5104 (+13) ед,

специальной техники – 203 (+0). Ранее в Генштабе сообщили, что РФ продолжает атаковать Бахмут, однако там нет никакого понимания между боевиками Вагнера и регулярными войсками.

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