Последнюю жительницу снайпер застрелил в январе: как выглядит Новоселовское на Луганщине после деоккупации
Россия полностью стерла с лица земли поселок Новоселовское в Луганской области, а местных жителей в населенном пункте уже нет.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
— Только фундаменты, воронки и выжженная земля – Новоселовское в Сватовском районе россияне уничтожили полностью, – пишет ОВА.
В сообщении говорится, что поселок пуст — в январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.
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— В населенном пункте не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пепелище, — добавили в Луганской ОВА.
Напомним, что в конце декабря ВСУ освободили от российских оккупантов поселок Новоселовское (Сватовский район Луганской области). Выбить врага удалось во время удачного штурма украинских военных.
Фото: скрин с видео
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