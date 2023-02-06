Последнюю жительницу снайпер застрелил в январе: как выглядит Новоселовское на Луганщине после деоккупации

Февраль, 06 в 17:10

Россия полностью стерла с лица земли поселок Новоселовское в Луганской области, а местных жителей в населенном пункте уже нет.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

— Только фундаменты, воронки и выжженная земля – Новоселовское в Сватовском районе россияне уничтожили полностью, – пишет ОВА.

В сообщении говорится, что поселок пуст — в январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.

Сейчас смотрят — В населенном пункте не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пепелище, — добавили в Луганской ОВА. Напомним, что в конце декабря ВСУ освободили от российских оккупантов поселок Новоселовское (Сватовский район Луганской области). Выбить врага удалось во время удачного штурма украинских военных. Фото: скрин с видео

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