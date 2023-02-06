Россия обстреляла гражданский автомобиль в Голой Пристани — погиб 8-летний мальчик
Во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль.
Об этом сообщает Херсонская ОГА.
Отмечается, что из-за вражеского артиллерийского удара автомобиль охватил огонь. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик. Известно, что ребенок погиб на месте.
– Это страшное событие зафиксировано Генеральной прокуратурой Украины. Как сообщают правоохранители, обстрел, который забрал детскую жизнь, произошел 2 февраля. Всего в Херсонской области с начала военных действий из-за агрессии России пострадали 86 детей. Рашистов обязательно будут судить за убийство наших маленьких ангелочков! — говорится в сообщении.
Напомним, что утром 5 февраля российские войска обстреляли здание лицея в Херсоне.
Полномасштабная война в Украине длится уже 348-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.