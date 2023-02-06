Февраль, 06 в 12:28

Во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Отмечается, что из-за вражеского артиллерийского удара автомобиль охватил огонь. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик. Известно, что ребенок погиб на месте.

Сейчас смотрят – Это страшное событие зафиксировано Генеральной прокуратурой Украины. Как сообщают правоохранители, обстрел, который забрал детскую жизнь, произошел 2 февраля. Всего в Херсонской области с начала военных действий из-за агрессии России пострадали 86 детей. Рашистов обязательно будут судить за убийство наших маленьких ангелочков! — говорится в сообщении. Напомним, что утром 5 февраля российские войска обстреляли здание лицея в Херсоне. Полномасштабная война в Украине длится уже 348-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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