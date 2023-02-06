В десятом пакете санкций ЕС закроет для России “лазейки” – СМИ

Февраль, 06 в 12:36

В десятом пакете санкций против России не планируют вводить новые ограничения для страны-агрессора. Однако ЕС хочет перекрыть “лазейки”, которыми РФ пользуется для обхода уже принятых санкций.

Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Politico.

Отмечается также, что с точки зрения экономических санкций такие ограничения – это не настоящий пакет, а скорее дополнение уже принятых решений.

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Источники издания не уточнили, как именно будет работать такой механизм.

Кроме того, в Politico сообщают, что в ближайшее время страны ЕС обсудят возможность создания специального трибунала для преследования российских чиновников, обвиняемых в военных преступлениях.

Также на повестке дня – конфискация замороженных российских активов и их передача Украине. В настоящее время у ЕС нет единого мнения по этому вопросу.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что новый пакет санкций против России предусматривает ограничение на 10 млрд евро и коснется российских технологий.

Между тем глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что этот проект пока недостаточно сильный.