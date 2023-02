В Великобританию для учений на САУ AS90 прибыли украинские защитники

Министерство обороны Великобритании сообщило, что группа украинских военных прибыла для обучения на САУ AS90 в эту страну.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Twitter в понедельник, 6 февраля.

???????? A warm welcome to Ukrainian personnel who have arrived in the UK this weekend to get to grips with the AS90.

Сейчас смотрят

???????? The AS90 is an armoured self-propelled artillery weapon which the UK is providing to help Ukraine defend its homeland and retake territory.

???? #StandWithUkraine pic.twitter.com/BAlEGfzQmn

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 6, 2023