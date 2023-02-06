В Великобританию для учений на САУ AS90 прибыли украинские защитники

Февраль, 06 в 14:42

Министерство обороны Великобритании сообщило, что группа украинских военных прибыла для обучения на САУ AS90 в эту страну.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Twitter в понедельник, 6 февраля.

– Искренне поздравляем украинских военных, которые прибыли в Великобританию в эти выходные для овладения AS90. Британская AS90 – это бронированная самоходная артиллерийская установка, предоставляемая Великобританией Украине, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию, – сказано в заявлении.

???????? A warm welcome to Ukrainian personnel who have arrived in the UK this weekend to get to grips with the AS90. Сейчас смотрят ???????? The AS90 is an armoured self-propelled artillery weapon which the UK is providing to help Ukraine defend its homeland and retake territory. ???? #StandWithUkraine pic.twitter.com/BAlEGfzQmn — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 6, 2023

Ранее танковые экипажи из Украины прибыли в Британию учиться на британских танках Challenger 2.

Фото: Wikipedia