Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

В Великобританию для учений на САУ AS90 прибыли украинские защитники

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Великобританию для учений на САУ AS90 прибыли украинские защитники

Министерство обороны Великобритании сообщило, что группа украинских военных прибыла для обучения на САУ AS90 в эту страну.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Twitter в понедельник, 6 февраля.

– Искренне поздравляем украинских военных, которые прибыли в Великобританию в эти выходные для овладения AS90. Британская AS90 – это бронированная самоходная артиллерийская установка, предоставляемая Великобританией Украине, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию, – сказано в заявлении.

Ранее танковые экипажи из Украины прибыли в Британию учиться на британских танках Challenger 2.

Читайте
Три выстрела за 10 секунд: характеристики и особенности САУ AS90

Фото: Wikipedia

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка