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Между институтами ЕС возник конфликт из-за утечки подробностей возможного визита Зеленского в Брюссель — СМИ

Бедрак Виктория, редактор ленты
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Между институтами ЕС возник конфликт из-за утечки подробностей возможного визита Зеленского в Брюссель — СМИ
Фото: Офис президента

Взаимные обвинения вспыхнули среди официальных лиц ЕС после того, как просочилась информация о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, что вызвало опасения относительно его безопасности.

Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что примерно за 48 ч до запланированной поездки президента в Брюссель о визите сообщили итальянские СМИ, а затем объявили на странице Европейской народной партии в Twitter.

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— Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Брюсселе, господин президент, — говорилось в сообщении в Twitter, однако публикация быстро была удалена.

Отмечено, что президент Европейского совета Шарль Мишель, организующий саммиты ЕС, считает Европарламент ответственным за утечку информации о визите. В то же время его представитель не подтвердил и не опроверг визит, сказав, что есть открытое приглашение президента Зеленского посетить Брюссель.

— Этот скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, чьих должностных лиц обвиняют в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, которая кратко освещала этот визит, — пишет The Guardian.

По данным издания, спор показывает, как конкурирующие институты ЕС борются, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и показать свою поддержку Зеленскому.

— Отдельно дипломаты ЕС заявили, что Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен соревнуются, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Оба они радостно говорили о перспективах вступления Украины в ЕС. В то же время многие государства-члены утверждают, что лидеры ЕС должны смягчить свою публичную риторику, чтобы не вызвать надежды на скорейшее присоединение к блоку, — говорится в материале.

Ранее Financial Times сообщило, что саммит ЕС в Брюсселе на этой неделе планирует посетить президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: The Guardian
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