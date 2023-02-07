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Факты / Україна

Даже если руки подняты: псковским десантникам приказали расстреливать украинских пленных

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
російський окупант

На опубликованном в сети видео пленный российский военный рассказал, что его командиры приказывали стрелять в украинских защитников.

– Да, расстреливать, – сказал рашист.

Тогда у него уточнили, получали ли они приказ стрелять, если военные Украины идут с поднятыми руками. На что пленник ответил утвердительно.

— Даже если без автомата, без броника идут, — добавил захватчик.

Он также сказал, что в Псковской дивизии не менее четырех рот призывников.

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В недавних перехватах российские оккупанты жалуются на низкий уровень боеспособности в армии РФ. В разговорах они называют ее “картинно-демонстративной”.

Путинские солдаты боятся, что во время наступления Вооруженных сил Украины их армия рухнет “как карточный дом”.

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Источник: Андрей Цаплиенко

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