Даже если руки подняты: псковским десантникам приказали расстреливать украинских пленных

Февраль, 07 в 18:02

На опубликованном в сети видео пленный российский военный рассказал, что его командиры приказывали стрелять в украинских защитников.

– Да, расстреливать, – сказал рашист.

Тогда у него уточнили, получали ли они приказ стрелять, если военные Украины идут с поднятыми руками. На что пленник ответил утвердительно.

— Даже если без автомата, без броника идут, — добавил захватчик.

Он также сказал, что в Псковской дивизии не менее четырех рот призывников.

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