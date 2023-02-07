Даже если руки подняты: псковским десантникам приказали расстреливать украинских пленных
На опубликованном в сети видео пленный российский военный рассказал, что его командиры приказывали стрелять в украинских защитников.
– Да, расстреливать, – сказал рашист.
Тогда у него уточнили, получали ли они приказ стрелять, если военные Украины идут с поднятыми руками. На что пленник ответил утвердительно.
— Даже если без автомата, без броника идут, — добавил захватчик.
Он также сказал, что в Псковской дивизии не менее четырех рот призывников.
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В недавних перехватах российские оккупанты жалуются на низкий уровень боеспособности в армии РФ. В разговорах они называют ее “картинно-демонстративной”.
Путинские солдаты боятся, что во время наступления Вооруженных сил Украины их армия рухнет “как карточный дом”.
Источник: Андрей Цаплиенко
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