Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в ситуации вокруг Бахмута не исключаются любые сценарии.

Об этом он сообщил Радио Свобода.

– Не исключаем мы любые сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на рубежах защиты. И принимаются все максимальные меры, чтобы этого не произошло, — сказал Кириленко, отвечая на вопрос о том, готовится ли он к возможному захвату Бахмута оккупантами.

Он отметил, что сейчас город держится. В то же время, жизнь и здоровье наших защитников является одним из основных приоритетов.

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Глава ОВА добавил, что делается все возможное, чтобы как можно больше уничтожить врага, чтобы его наступательный пыл был потушен.

Относительно планов РФ захватить до марта Донецкую область, Кириленко сказал, что не надо недооценивать оккупантов.

– Враг пытался выйти на границу Луганской области в мае и максимум до июля захватить всю Донецкую область. Бахмут (ставилась задача) захватить в крайние сроки (и после этого они уже были достаточно размыты) – это сентябрь 2022 года. Это я привел факты, – добавил он.

Кириленко подчеркнул, что он рассчитывает на то, чтобы “максимально сосредоточить усилия” на оборонных укреплениях, на проведении “четкого, скоординированного, слаженного действия” с военным командованием для того, чтобы защитить область.

– И скажу, что те планы, которые были на июль, сентябрь… Большая территория Донбасса была оккупирована. С учетом деоккупации Лиманской и Святогорской общин, сейчас под контролем Украины, украинской власти, ВСУ, в первую очередь, – практически 52% Донецкой области. Поэтому мы будем стоять столько, сколько нужно на своей земле, – подчеркнул он.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что для обороны Бахмута ВСУ используют все возможности.