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Факты / Україна

Резников сделал заявление на фоне слухов о возможной отставке

Юлия Соколова, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил за конструктивную критику и пообещал продолжить реформы в условиях войны.

Такой пост глава Минобороны обнародовал в Facebook на фоне слухов о своей возможной отставке.

– Держим строй. Благодарю всех за поддержку и конструктивную критику. Делаем выводы. Продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону, работаем на победу. Все будет Украина! – подчеркнул Резников.

Пост Резнікова

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На днях появилась информация, что министр обороны может покинуть свой пост. Этому предшествовал скандал с закупками продуктов для военнослужащих ВСУ, увольнение замминистра Вячеслава Шаповалова, ряд подозрений бывшим чиновникам Министерства обороны.

5 февраля глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что Алексея Резникова планируют перевести на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Однако уже 6 февраля Арахамия это заявление опроверг, отметив, что кадровые изменения в сфере обороны на этой неделе не произойдут.

Сам Резников заявлял о готовности уйти в отставку, если такое решение примет президент Владимир Зеленский и парламент. Он также сообщил, что отказался бы от должности главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Источник: Facebook-страница Алексея Резникова

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