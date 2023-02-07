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Факты / Україна

Ситуация со светом в Одессе улучшается, жители получают электричество до 5 часов в день – Шмыгаль

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ситуация со светом в Одессе улучшается, жители получают электричество до 5 часов в день – Шмыгаль
Фото: Pexels

В Одессе понемногу улучшается ситуация со светом, которая возникла после аварии на подстанции – жители начали получать электричество по 4-5 часов в сутки.

Об этом на заседании Кабинета министров сообщил премьер Денис Шмыгаль.

– Критическая инфраструктура заживлена. У людей есть тепло и вода. Ремонтные работы продолжаются 24 на 7. Благодаря этому по крайней мере 4-5 часов в день у людей должен быть свет. Делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, что повреждения очень серьезные, – рассказал премьер.

Он добавил, что в город завезли более 80 мощных генераторов и их подвоз продолжается. Кроме того, в городе и области работает разветвленная сеть Пунктів незламності.

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Сообщается, что решением Кабмина сегодня выделяют из резервного фонда госбюджета 30 млн грн для Одесской ОВА – эти деньги должны пойти на закупку горючего для генераторов.

Шмыгаль считает, что это позволит держать критическую инфраструктуру в рабочем состоянии до завершения ремонтов.

Между тем министр энергетики и руководитель Укрэнерго держат ситуацию на личном контроле, они продолжат отчитываться о ходе ремонтов.

Ранее сообщалось, что в Одессе обновили графики отключения электричества и сократили время без света.

Укрэнерго сообщает, что ситуация в Одессе может стать лучше уже с 10 февраля.

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Источник: Кабмин
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