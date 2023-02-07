Украинские защитники за сутки используют годовой запас артснарядов страны Европы — СМИ

Украинские военные ежедневно используют около 5-6 тыс. артиллерийских снарядов, что равняется годовому заказу небольшой европейской страны в мирное время.

Об этом сообщил гендиректор норвежской компании-производителя оружия Nammo Мортен Брандцег, пишет Financial Times.

Отмечается, что резкий переход на военные рельсы создает кризис цепей поставок в Европе, поскольку оборонные производители пытаются нарастить производство для пополнения национальных запасов, а также для поддержки поставок в Украину.

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Спустя почти год после вторжения России темпы роста спроса на боеприпасы и взрывчатые вещества превращаются в испытания промышленных производственных мощностей Европы в гонке по перевооружению.

По словам Брандцега, спрос на некоторые компоненты настолько высок, что время поставки увеличилось с месяцев до лет. Это привело в том числе к борьбе за источники материалов.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие страны заговорили об увеличении расходов на оборону.