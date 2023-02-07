ВСУ за 48 часов уничтожили 25 российских танков: как происходило “аннулирование” одного из них

Украинские военные за последние два дня уничтожили 25 российских танков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

— 25 танков за двое последних суток потеряли российские оккупанты. Именно этот — уничтожили воины 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Генштабе ВСУ отмечают, что в течение двух суток ликвидировано около 1900 захватчиков.

– Вчера зафиксирован своеобразный рекорд – 1030 человек, – добавили военные.

К слову, ранее пресс-служба ССО показала, как ВСУ ударили по позиции врага в тылу в районе Угледара Донецкой области. Отмечается, что танк только вышел, как был уничтожен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 349-е сутки.

Фото: скрин с видео