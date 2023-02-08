Директор одного из детсадов Киева подозревается в растрате 2 млн грн родительских взносов

Февраль, 08 в 15:57

Директор одного из столичных детских садов подозревается в растрате 2 млн грн родительских взносов. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечено, что подозреваемая, будучи в должности директора частного детского сада, в течение нескольких месяцев безосновательно перечисляла родительские взносы с банковских счетов сада на расчетные счета физических лиц-предпринимателей за фактически не предоставлявшиеся консультационные услуги.

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Ее действия нанесли детсаду ущерб более чем на 2 млн грн.

В настоящее время директору сообщено о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в больших размерах, повторно, в условиях военного положения (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.