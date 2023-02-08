Корректировал удары РФ по Киеву: к 15 годам за решеткой приговорен житель Святошинского района
Предателя, корректировавшего удары РФ по Киеву, приговорили к 15 годам за решеткой.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
– Именно по его наводке в марте прошлого года российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня Град и Смерч один из районов столицы. В результате вражеского обстрела два человека погибли, еще четверо – получили ранения, – говорится в сообщении.
Злоумышленник был задержан по месту жительства, суд приговорил его к 15 годам заключения с конфискацией имущества.
Следствие установило, что преступник – житель Святошинского района Киева, поддержавший вооруженную агрессию РФ.
– Чтобы помочь оккупантам, он создал публичный телеграмм-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локации критической инфраструктуры. Среди активных пользователей этого интернет-ресурса были участники оккупационных группировок РФ, которые использовали обнародованные сведения для ракетно-артиллерийских обстрелов столицы, – говорится в сообщении.
Злоумышленник призывал поддержать российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.
Помимо прочего, в его квартире во время обысков обнаружили электронные файлы с перечнем и координатами украинских военных объектов.
Его признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК).