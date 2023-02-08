Февраль, 08 в 14:25

Предателя, корректировавшего удары РФ по Киеву, приговорили к 15 годам за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

– Именно по его наводке в марте прошлого года российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня Град и Смерч один из районов столицы. В результате вражеского обстрела два человека погибли, еще четверо – получили ранения, – говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан по месту жительства, суд приговорил его к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

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Следствие установило, что преступник – житель Святошинского района Киева, поддержавший вооруженную агрессию РФ.

– Чтобы помочь оккупантам, он создал публичный телеграмм-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локации критической инфраструктуры. Среди активных пользователей этого интернет-ресурса были участники оккупационных группировок РФ, которые использовали обнародованные сведения для ракетно-артиллерийских обстрелов столицы, – говорится в сообщении.

Злоумышленник призывал поддержать российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Помимо прочего, в его квартире во время обысков обнаружили электронные файлы с перечнем и координатами украинских военных объектов.

Его признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК).