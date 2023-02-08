Февраль, 08 в 16:32

В среду, 8 февраля, российские оккупанты ударили ракетами по Черниговской области.

Авиационный прилет зафиксирован в Семеновской общине. Об этом сообщил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

— Использованы две ракеты типа “воздух-земля”. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, — написал он.

Чаус призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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