Оккупанты ударили двумя ракетами по Черниговской области — глава ОВА
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В среду, 8 февраля, российские оккупанты ударили ракетами по Черниговской области.
Авиационный прилет зафиксирован в Семеновской общине. Об этом сообщил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.
— Использованы две ракеты типа “воздух-земля”. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, — написал он.
Чаус призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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