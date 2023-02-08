Февраль, 08 в 8:18

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Это значит, что наши Вооруженные силы оперативно пополняют ряды пригодными для военной службы украинцами.

Для этого выдаются повестки, которых бывает несколько видов. Одна из таких – повестка на прибытие на призывной участок. Ее часто называют повесткой на отправку. Что значит повестка на отправку – читайте в материале.

По словам адвоката Радиона Кирилкина, повестка на отправку представляет собой документ установленного образца, уведомление лица о призыве на срочную военную службу, с предложением явиться по соответствующему адресу в установленные дату и время для отправки на сборный пункт.

Сейчас смотрят В целом выделяют четыре вида повесток: Повестки для уточнения данных. По закону призывник должен явиться в ТЦК и СП, чтобы обновить свои данные. Например, о местонахождении, состоянии здоровья, составе семьи, местах работы или учебы и т.д. Повестка для медкомиссии. Когда человек должен сделать медицинское обследование ВВК, после которого получит вывод о пригодности к военной службе. Повестка о призыве на военную службу в ВСУ. В ней идет речь о прохождении срочной службы и о прибытии на призывной пункт. Повестка о мобилизационном распоряжении. Такой вид повестки дают после прохождения медицинской комиссии пригодному к службе призывнику. Ее называют мобилизационным распоряжением, боевой повесткой и повесткой на отправку. То есть, такая повестка обязывает гражданина явиться на призывной сборный пункт в течение 24 ч после объявления мобилизации. Повестка на отправку – это не повестка-призыв на срочную военную службу, не явившись по которой можете быть привлечены к уголовной ответственности (наказывается ограничением свободы сроком до трех лет). Читайте Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить

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