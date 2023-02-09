Февраль, 08 в 23:43

Шведский парламент (Риксдаг) поддержал предложение правительства о внесении поправок в бюджет государства, которые предусматривают увеличение военной помощи Украине на 4,3 млрд шведских крон (около $406,7 млн).

Об этом говорится в сообщении на сайте Риксдага.

— Украине будет передано военное оборудование, без которого Вооруженные силы Швеции могут обойтись в течение ограниченного периода. Пакет включает противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 и (боевые машины пехоты, — Ред.) CV90, максимальной стоимостью 4,3 млрд шведских крон, — говорится в сообщении.

Законодательные изменения вступят в силу в Швеции 13 февраля 2023 года.

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Правительство Швеции анонсировало военную помощь Украине еще 19 января. В сообщении говорилось, в частности, о поставках Украине самоходных артиллерийских установок Archer.

В свою очередь премьер-министр Ульф Кристерсон говорил, что Швеция намерена передать около 50 боевых машин пехоты CV90.

В начале февраля Bloomberg сообщало, что Швеция и Германия проводят переговоры о том, чтобы Стокгольм передал Украине ракеты ПВО и пусковые установки для немецких систем IRIS-T.

Кроме того, министр обороны Швеции Пол Йонсон говорил, что его страна рассматривает возможность поставок своих танков Stridsvagn 122, что является модификацией немецких Leopard 2, в Украину.

Фото: BAE Systems