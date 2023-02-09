Союзники по НАТО едины, как никогда раньше: Столтенберг о войне и поддержке Украины

Февраль, 08 в 22:32

Непоколебимое американское лидерство и двухпартийная поддержка обеспечили единство союзников по НАТО, как никогда раньше.

Об этом во время совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что с тех пор, как президент РФ Владимир Путин развязал против Украины широкомасштабную войну, союзники по НАТО оказали беспрецедентную поддержку нашей стране, предоставив военную, гуманитарную и финансовую помощь на сумму около $120 млрд.

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Столтенберг сказал, что США играют “незаменимую роль”, в то время как Европа и Канада также активизировались, предоставив более половины общей помощи, включая танки и передовые системы ПВО, приняв почти 5 миллионов беженцев из Украины, применив беспрецедентные санкции и ограничения относительно поставок российского газа.

— Путин начал эту агрессивную войну. И он может закончить эту войну уже сегодня, выведя свои войска из Украины, — сказал Столтенберг.

Он заявил, что “Москва готовится к новым наступлениям” и что союзники и партнеры должны не прекращать поставки необходимого оружия в Украину, чтобы наша страна смогла отвоевать захваченные территории.

Кроме того, Столтенберг отметил, что если российский диктатор одержит верх, это будет трагедией для Украины, “но это будет также опасно для всех нас”, поскольку это пошлет четкий сигнал другим авторитарным режимам, что они могут использовать силу для достижения своих целей.

Генеральный секретарь отметил, что “Пекин внимательно наблюдает и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения”.