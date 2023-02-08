Февраль, 08 в 20:13

Международная следственная группа (JIT), которая расследует крушение рейса MH17 в 2014 году, на пресс-конференции в Гааге обнародовала перехват разговора между президентом России Владимиром Путиным и Игорем Плотницким, бывшим главой так называемой ЛНР.

Об этом говорится в отчете о расследовании JIT.

Сама беседа датирована 15 ноября 2017 года.

Сейчас смотрят

Глава Кремля интересуется в основном военной стороной, спрашивая о том, как происходят столкновения.

— Периодически бывают обострения, но это, безусловно, вызвано изменением дислокации различных воинских частей, но, слава богу, ничего такого, особенно жестокого, нет, — ответил Плотницкий.

Террорист из “ЛНР” также отметил низкий уровень жизни на оккупированной боевиками территории и поддержал предложение Медведчука об обмене военнопленными.

— Я уже сказал Александру Владимировичу, может быть, так и сделаем, я попрошу своих коллег, которые будут пытаться вам помогать в разных местах, чтобы они мне тоже докладывали, что там происходит, — сказал Путин.

В итоге Плотницкий также попросил о личной встрече с главой Кремля.

Стоит отметить, что предыдущие личные беседы Путина с представителями “ЛНР” и “ДНР” не были опубликованы.

Напомним, 17 ноября окружной суд Гааги заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению за их роль в сбитии малайзийского авиалайнера MH17.