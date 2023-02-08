Февраль, 08 в 12:29

В среду, 8 февраля, в Сумах раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители в Telegram-каналах, официального подтверждения пока нет.

На территории области с 12.19 продолжается воздушная тревога.

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