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Факты / Україна

В Сумах раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
вибух

В среду, 8 февраля, в Сумах раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители в Telegram-каналах, официального подтверждения пока нет.

На территории области с 12.19 продолжается воздушная тревога.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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