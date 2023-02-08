В Сумах раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога
Требует проверки
В среду, 8 февраля, в Сумах раздались взрывы.
Об этом сообщили местные жители в Telegram-каналах, официального подтверждения пока нет.
На территории области с 12.19 продолжается воздушная тревога.
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