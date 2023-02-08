Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Украине нужны эскадрильи западных боевых самолетов — Игнат

Валентина Чорна, редактор ленты
Украине нужны эскадрильи западных боевых самолетов — Игнат
Фото: Depositphotos

Украина нуждается в десятках западных боевых самолетов, чтобы победить в войне против России.

Об этом в интервью CNN заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

– Мы можем начать с нескольких эскадрилий, каждая из которых включает 12 реактивных самолетов. Если у нас будет одна, две или более эскадрилий, это будет первым шагом для пилотов, чтобы адаптироваться к этому переходу, — сказал он.

По словам Игната, новейшему боевому самолету, который находится на вооружении Украины, более 30 лет.

Сейчас смотрят

– У нас есть штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-29 и Су-27. Они даже адаптированы под использование американских противорадиолокационных ракет HARM, ежедневно поражающих системы ПВО противника. Но эти ракеты HARM не обладают той функциональностью и эффективностью, как если бы они были на американских самолетах или других самолетах наших партнеров, — отметил он.

Игнат отметил, что Украина будет приветствовать передачу любого типа западного боевого самолета.

Ранее стало известно, что Великобритания будет учить украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.

Читайте
В Минобороны Польши назвали условие передачи Украине истребителей F-16 или МиГ-29

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка