Украине нужны эскадрильи западных боевых самолетов — Игнат

Февраль, 08 в 17:46

Украина нуждается в десятках западных боевых самолетов, чтобы победить в войне против России.

Об этом в интервью CNN заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

– Мы можем начать с нескольких эскадрилий, каждая из которых включает 12 реактивных самолетов. Если у нас будет одна, две или более эскадрилий, это будет первым шагом для пилотов, чтобы адаптироваться к этому переходу, — сказал он.

По словам Игната, новейшему боевому самолету, который находится на вооружении Украины, более 30 лет.

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– У нас есть штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-29 и Су-27. Они даже адаптированы под использование американских противорадиолокационных ракет HARM, ежедневно поражающих системы ПВО противника. Но эти ракеты HARM не обладают той функциональностью и эффективностью, как если бы они были на американских самолетах или других самолетах наших партнеров, — отметил он.

Игнат отметил, что Украина будет приветствовать передачу любого типа западного боевого самолета.

Ранее стало известно, что Великобритания будет учить украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.