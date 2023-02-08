Февраль, 08 в 13:41

Украинские защитники уничтожили в окрестностях Бахмута российский вертолет Ми-24, а на Запорожском направлении – ликвидировали вражеский дрон.

Об этом говорится в сообщениях, распространенных пресс-службами Нацгвардии и Госпогранслужбы.

– 7 февраля в 14:12 в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК Игла-1, – пишут нацгвардейцы.

По их информации, ударный вертолет наносил поражение подразделениям НГУ, а также – прикрывал с воздуха вражескую пехоту, наступавшую на линию обороны украинских защитников.

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После попадания ракеты этот вертолет начал терять высоту и снижаться. Судьба пилота, между тем, неизвестна.

Как рассказали в НГУ, Ми-24 является одним из самых быстрых ударных вертолетов в мире и уже третьим российским вертолетом, который сбили подразделения 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины за время полномасштабного вторжения.

Также сообщается, что на Запорожском направлении пограничники совместно с Силами обороны нашли и обезвредили квадрокоптер РФ MAVIC3 с помощью антидронного ружья.