Veteran Hub Киев 2.0. В столице открылось обновленное пространство для помощи ветеранам и их семьям

Февраль, 08 в 17:55

В столице открылось обновленное пространство для ветеранов и их семей Veteran Hub Киев. Здесь наши защитники и защитницы, их родные и близкие смогут получить бесплатные услуги, а также поддержку в интеграции в гражданскую жизнь. Среди услуг – психологическая поддержка, юридическая, а также консультации для работодателей, которые ждут ветеранов в своих коллективах.

— Мы, хотим или не хотим этого, должны полностью адаптировать свою политику, свою работу, свою деятельность в Украине на взаимодействие с ветеранами, военными. Так или иначе. Мы сейчас страна ветеранов. Это не хорошо, не плохо, это факт, свершившийся. Наверное, хорошо бы, чтобы у нас не было войны и не было нужды в том, чтобы такое количество людей защищало Украину, но факт остается фактом, у нас есть вооруженная агрессия, у нас есть люди, которые защищают нас, и они будут возвращаться, – говорит и.о. главы правления организации Veteran Hub Артем Денисов.

Первый Veteran Hub в Киеве открыл свои двери в 2018 году как платформа для сотрудничества общественных организаций, работающих в сфере ветеранов. За четыре года существования в его стенах побывало более 30 тыс. посетителей, более 15 тыс. ветеранов и их родственников получили профессиональные услуги, произошло более 1 500 событий.

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Предыдущее пространство было расположено на 20-м этаже стратегического объекта. И с началом полномасштабного вторжения туда попасть стало труднее. Поэтому после вынужденного перерыва обновленный Veteran Hub Киев вернулся. Новый офис – комфортный, с укрытием, со светлыми помещениями, расположенный недалеко от станции метро Контрактовая Площадь, по адресу ул. Верхний Вал 2а.

— Уже в прошлом году, в 2022-м, мы поняли, что количество запросов в поддержку и со стороны ветеранов, и со стороны членов их семей, женщин, матерей, ожидающих своих воинов дома, будет только увеличиваться. Поэтому сегодня мы рады приветствовать всех в новом пространстве, которое на самом деле еще лучше, еще дружественнее, еще спокойнее предыдущего. И качество услуг еще более профессиональное за счет того пути, который мы прошли с первым Veteran Hub, — отметила директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк.

Veteran Hub — совместный проект Фонда Елены Пинчук, Фонда Виктора Пинчука и общественной организации Побратимы, чтобы предоставлять услуги ветеранам, работникам сектора безопасности, их родным и близким, а также поддержку процесса их интеграции в гражданскую жизнь.

Veteran Hub Киев 2.0. В столице открылось обновленное пространство для помощи ветеранам и их семьям / 3 фотографии

— Когда в 2018 году мы открывали первое в Украине пространство для ветеранов – мы знали, что защитники и защитницы будут нуждаться в поддержке и помощи. Запросов тогда было много. Но понятно, что с началом полномасштабной российской агрессии необходимость поддерживать наших ветеранов гораздо больше. Мы не имеем права останавливаться. Мы должны помогать и тем, кто защищает нашу страну на войне, и тем, кто ждет защитников дома. Поэтому мы будем и дальше оказывать им всестороннюю помощь. Теперь – в более удобном и более защищенном месте, – добавила Елена Пинчук.

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