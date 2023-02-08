Февраль, 08 в 11:04

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Во время нее ВСУ пополняется новыми военнослужащими, которые подходят на службу в армии по разным критериям.

Однако некоторые категории лиц не мобилизуют в Вооруженные силы. Могут ли мобилизовать, если ребенок с инвалидностью, читайте в материале.

Ребенок с инвалидностью: мобилизуют ли в таком случае

Адвокат Артем Заика утверждает, что наличие на иждивении ребенка с инвалидностью дает основания для освобождения от призыва во время мобилизации, а также предоставляет право на пересечение государственной границы во время действия военного положения.

Сейчас смотрят То есть освобождается человек не от повестки, это является основанием для освобождения от мобилизации. Повестку же такому человеку могут вручить для уточнения учетных данных, во время которого он должен подать подтверждение, например, что он является отцом ребенка, имеющего инвалидность. При этом ребенок должен быть до 18 лет. Это указано в абзаце 6 части 1 статьи 23 ЗУ о мобилизационной подготовке и мобилизации. Адвокат отмечает, что определяющим в этом законе является факт воспитания ребенка. То есть подтверждением факта воспитания может быть, например, свидетельство о браке (именно тот брак, в котором воспитывается ребенок с инвалидностью). Причем биологическое родство отца и ребенка в данной норме не упоминается. Читайте Общая мобилизация 2023: кто подлежит под призыв

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