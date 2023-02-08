Февраль, 08 в 11:44

Недавно Владимир Зеленский подписал закон №8271 об усилении ответственности военных (принятый парламентом несколько месяцев назад).

В настоящее время многие украинцы изучают действующее законодательство и по-разному реагируют на изменения об ужесточении ответственности. Закон №8271 текст и объяснение юриста – читайте в материале.

Адвокат Джамал Стаценко отмечает, что данный закон имеет целью усилить ответственность военнослужащих, в том числе, военным грозит уголовная ответственность.

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Согласно ему, судам запретят смягчать наказание военным или давать условные сроки осужденным за отдельные виды преступлений:

неповиновение (ст.402);

неисполнение приказа (ст.403);

угрозы или насилие в отношении начальника (ст.405);

самовольное оставление воинской части (ст.407);

дезертирство (ст.408);

самовольное оставление поля боя (ст.429.)

Дополнительно увеличиваются сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения. В частности, за такие, как распитие военными алкогольных напитков.

Закон №8271

В судебном реестре может появиться больше дел по привлечению военных к уголовной ответственности.

Адвокат рассказал о случае из практики, когда военный, отказавшийся выйти на боевые позиции в Харьковской области, получил реальный срок.

В мае 2022 года обвиняемый не выполнил распоряжение командира – занять оборону на территории одного из населённых пунктов Харьковской области.

Суд признал служащего ВСУ виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Также были внесены изменения в статью 69 и 75 Уголовного кодекса об исключении возможности назначения более мягкого наказания и освобождения от отбывания наказания с испытанием по ряду статей (о которых адвокат говорил ранее).

А вот по ст. 403 (неисполнение приказа) минимальное наказание составит 5 лет лишения свободы.