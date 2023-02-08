Закон № 8271 текст и объяснение изменений об ужесточении ответственности военнослужащих
Недавно Владимир Зеленский подписал закон №8271 об усилении ответственности военных (принятый парламентом несколько месяцев назад).
В настоящее время многие украинцы изучают действующее законодательство и по-разному реагируют на изменения об ужесточении ответственности. Закон №8271 текст и объяснение юриста – читайте в материале.
Адвокат Джамал Стаценко отмечает, что данный закон имеет целью усилить ответственность военнослужащих, в том числе, военным грозит уголовная ответственность.
Согласно ему, судам запретят смягчать наказание военным или давать условные сроки осужденным за отдельные виды преступлений:
- неповиновение (ст.402);
- неисполнение приказа (ст.403);
- угрозы или насилие в отношении начальника (ст.405);
- самовольное оставление воинской части (ст.407);
- дезертирство (ст.408);
- самовольное оставление поля боя (ст.429.)
Дополнительно увеличиваются сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения. В частности, за такие, как распитие военными алкогольных напитков.
Закон №8271
В судебном реестре может появиться больше дел по привлечению военных к уголовной ответственности.
Адвокат рассказал о случае из практики, когда военный, отказавшийся выйти на боевые позиции в Харьковской области, получил реальный срок.
В мае 2022 года обвиняемый не выполнил распоряжение командира – занять оборону на территории одного из населённых пунктов Харьковской области.
Суд признал служащего ВСУ виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины и приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Также были внесены изменения в статью 69 и 75 Уголовного кодекса об исключении возможности назначения более мягкого наказания и освобождения от отбывания наказания с испытанием по ряду статей (о которых адвокат говорил ранее).
А вот по ст. 403 (неисполнение приказа) минимальное наказание составит 5 лет лишения свободы.