Февраль, 09 в 9:39

Вопрос об обязательной мобилизации не первый месяц волнует многих людей. В Законе О воинской обязанности и военной службе есть много пунктов, согласно которым можно освободиться от обязательной мобилизации в Украине.

Возможно ли освобождение от обязательной мобилизации мужчин-родителей двух несовершеннолетних детей, если жена беременна третьим ребенком – читайте в материале.

Могут ли мобилизовать, если у мужчины двое детей и беременная жена

Адвокат Владимир Крекотень отмечает, что законопроект, известный под номером 7678, не только подписанный президентом Украины, но и с 1 октября прошлого года уже вступил в силу.

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Теперь военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации и содержат трех или более детей в возрасте до 18 лет (на основании свидетельств о рождении), имеют право на освобождение от военной службы. Это – основание, которое установлено абзацем 13 подпункта Г пункта 2 части 4 статьи 26 Закона О воинской обязанности и военной службе.

Для увольнения необходимо составить рапорт, а в рапорт необходимо приобщить документы, подтверждающие факт наличия на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет (можно свидетельства о рождении детей).

Справку о том, что дети действительно находятся на содержании мужчины, можно взять в ЦНАП.

По словам эксперта, если в семье есть двое детей, то несмотря на их возраст (даже если малышам до трех лет), и если вы ждете третьего ребенка, это не освобождает мужчину от мобилизации.

Также важно, что если у вас есть трое детей, но одному из них больше 18 (например, 20 лет), то это уже не ребенок, и вас тоже по закону не могут освободить от мобилизации.

Мобилизация 2023: важные нюансы

Также можно рассмотреть несколько случаев в практике адвоката. Если мужчина разведен, имеет двух несовершеннолетних детей от первого брака и ребенка – от второго, то закон в этой ситуации тоже действует.

Вы должны доказать, что дети сейчас живут на вашем содержании (платите алименты).

Кроме этого, если есть трое и более несовершеннолетних детей, которые оформлены на вас, кроме свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей и справки о многодетности ничего не нужно. По словам адвоката, этого будет достаточно.