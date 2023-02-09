Будут даже помогать ходить за справками: в Украине появятся менторы для ветеранов

Февраль, 09 в 18:04

В системе Министерства по делам ветеранов Украины будет создана структура менторов для ветеранов, членов их семей и родственников погибших защитников.

Об этом во время эфира Єдиних новин рассказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

– Государство должно подготовиться, чтобы встретить своих защитников и защитниц с войны. Мы знаем, что на местах происходит много бюрократических процессов, с которыми сталкиваются ветераны и ветеранки, когда возвращаются к гражданской жизни. Итак, мы анонсируем создание в системе Министерства по делам ветеранов Украины структуры менторов для ветеранов, этакую “армию ветеранских менторов”. Это почти 10 тыс. человек, которые желательно, чтобы также были ветеранами, — подчеркнула министр.

По словам Лапутиной, такой подход позволит работать по принципу “равный – равному”. Специалисты будут помогать ветеранам преодолевать бюрократию, информировать, упрощать условия получения услуг, а при необходимости даже ходить с ветеранами за всеми справками.

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— Чтобы в каждой общине был человек, который будет заниматься определенным количеством ветеранов. Мы должны создать условия, чтобы после победы наши защитники и защитницы могли качественно возвращаться к гражданской жизни, – отметила министр.

Также Лапутина анонсировала брифинг на эту тему, который состоится уже на следующей неделе. В обсуждении примут участие ветераны и общественные организации. О его проведении будет дополнительно сообщено на информационных ресурсах Минветеранов.